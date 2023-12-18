«СВО закончится за 13 дней»: Глоба назвала сроки окончания конфликта

Тамара Глоба - знаменитый по всей России астролог. Ее прогнозы пользуются большой популярностью у граждан нашей страны, так как астрологической деятельностью она занимается уже более 30 лет: гороскопы предсказательницы и характеристики представителей знаков зодиака, а также политические прогнозы с большей вероятностью всегда сбываются. Расположение небесных тел и их движение помогает Тамаре Глобе видеть больше, а именно, видеть будущее.

Специальная военная операция на Украине началась в 2022 году и продолжается до сих пор, но многих интересует вопрос, когда вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины подойдет к концу, сообщает progoroduhta.

Астролог Тамара Глоба постаралась дать ответ на этот вопрос: конфликт разрешится в конце текущего 2023 года. Однако в противостоянии в ближайшее время, согласно предсказанию, настанет очень напряженный момент, после которого СВО подойдет к концу, а уже в 2024 году во всем мире настанет тишь да гладь.