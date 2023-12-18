Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО закончится за 13 дней»: Глоба назвала сроки окончания конфликта

«СВО закончится за 13 дней»: Глоба назвала сроки окончания конфликта

shutterstock.com

Подписаться в Telegram

Тамара Глоба - знаменитый по всей России астролог. Ее прогнозы пользуются большой популярностью у граждан нашей страны, так как астрологической деятельностью она занимается уже более 30 лет: гороскопы предсказательницы и характеристики представителей знаков зодиака, а также политические прогнозы с большей вероятностью всегда сбываются. Расположение небесных тел и их движение помогает Тамаре Глобе видеть больше, а именно, видеть будущее.

Специальная военная операция на Украине началась в 2022 году и продолжается до сих пор, но многих интересует вопрос, когда вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины подойдет к концу, сообщает progoroduhta.

Астролог Тамара Глоба постаралась дать ответ на этот вопрос: конфликт разрешится в конце текущего 2023 года. Однако в противостоянии в ближайшее время, согласно предсказанию, настанет очень напряженный момент, после которого СВО подойдет к концу, а уже в 2024 году во всем мире настанет тишь да гладь.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

день назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

народные средства от тараканов и клопов

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани расширили территориальные границы

Новости Татарстана

день назад

Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

ремонт стартера автомобиля в Москве

Лонгриды

5 часов назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц

Новости Татарстана

10 часов назад

Начальник управления культуры Нижнекамска покинула должность, отработав 3 месяца
Лонгриды
5 часов назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ужесточат правила содержания домашних питомцев

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанский «Рубин» могут покинуть 4 футболиста

Новости Татарстана

4 часа назад

Фарид Мухаметшин высказался о сериале «Слово Пацана»

Новости Татарстана

4 часа назад

Путин планирует посетить казанский техникум информационных технологий
3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России
Лонгриды
4 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

5 часов назад

«Моего сына избили, администрация бездействует»: что происходит в 107-ой гимназии Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане книгу «Слово пацана» продают за 15,5 тысяч рублей

Новости Татарстана

8 часов назад

В казанском аэропорту к 2025 году начнут строить новый терминал
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники