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«СВО закончится за 12 дней»: Глоба назвала дату окончания конфликта

«СВО закончится за 12 дней»: Глоба назвала дату окончания конфликта

искрагазета.рф

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Тамара Глоба - одна из самых известных астрологов в России. Гороскопы и политические прогнозы предсказательницы пользуются большой популярностью среди граждан страны. Помимо будущего отдельных представителей знаков зодиака, Тамара Глоба способна видеть будущее мира и человечества в целом: в этом ей помогает расположение небесных тел и их движение.

В связи с тем, что Специальная военная операция продолжает волновать огромное количество людей, и всем интересно, как завершится конфликт России и Украины, а также когда он подойдет к концу, Тамара Глоба обратилась к Вселенной, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

Астролог заявила, что СВО на Украине закончится к концу 2023 года, однако сначала в ходе вооруженного столкновения напряжение достигнет своей высшей точки. Затем, согласно гороскопу Глобы, с наступлением 2024 года во всем мире настанет период гармонии и спокойствия, сообщает progoroduhta.

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