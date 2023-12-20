«СВО закончится за 11 дней»: Глоба назвала дату окончания конфликта

Спецоперация на Украине началась в 2022 году и продолжается до сих пор. Многие политические, общественные, государственные деятели стараются спрогнозировать исход конфликта России и Украины, а также предположить, когда он завершиться.

Вместе с тем люди, которые умеют чуть больше, чем все остальные, а именно, обладают навыками предвидения с помощью звезд, также постарались выяснить, когда закончится СВО. Одним из астрологов, озвучивших финал вооруженного столкновения, стала Тамара Глоба, которая известна всем Россиянам своими прогнозами, пишет progoroduhta.

Согласно гороскопу, Спецоперация завершится к концу текущего 2023 года, однако за оставшийся короткий период напряжение в ходе конфликта достигнет своей вершины. А после наступления 2024 года, как заявила Тамара Глоба, весь мир в целом станет спокойнее.