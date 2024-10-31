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«СВО закончится в этом году»: замначальника Генштаба сделал громкое заявление

События на Украине не теряют актуальности вот у...

ukraina.ru

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События на Украине не теряют актуальности вот уже более двух с половиной лет. С приближением президентских выборов в США 5 ноября нарастают ожидания по возможному завершению военного конфликта.

Лидеры различных стран, военные аналитики и политические эксперты предлагают свои оценки сроков окончания противостояния. Однако единого мнения о том, когда закончится конфликт, нет — мнения сильно различаются.

Позиция президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин избегает точных сроков и считает прогнозы контрпродуктивными. Он подчеркивает, что российская армия становится одной из наиболее высокотехнологичных и боеспособных в мире. На вопрос о том, когда завершится конфликт, Путин указывает на НАТО, заявляя, что прекращение противостояния зависит от решения альянса.

Позиция президента Украины Владимира Зеленского

Владимир Зеленский видит шансы для продвижения к миру в ближайшие месяцы. Он рассчитывает, что уже к 2025 году удастся завершить войну, если будут предприняты решительные шаги. Президент Украины указывает на важность текущих успехов на поле боя, которые, по его мнению, создают условия для стабильного мира.

Скепсис президента Беларуси Александра Лукашенко

Александр Лукашенко относится к заявлениям Зеленского с большой долей критики. Он считает, что завершение конфликта в этом году невозможно. По мнению Лукашенко, украинский президент переоценивает возможности и надеется на невозможное.

Разнообразие прогнозов: от скорого завершения до долгого противостояния

На фоне обсуждений сроков завершения конфликта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности скорого наступления мира. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также придерживается мнения, что война может завершиться уже к середине следующего года, основываясь на аналитических данных.

Однако многие считают конфликт более долгосрочным. Российский депутат Александр Бородай уверен, что России предстоит длительное противостояние, и настраивает граждан готовиться к затяжной борьбе. Военкор Александр Коц также прогнозирует долгий конфликт, полагая, что Запад продолжит поддерживать своих союзников.

Уверенность Апти Алаудинова в завершении конфликта до конца года

Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», уверен, что боевые действия могут завершиться еще в этом году. По его мнению, важную роль сыграют выборы в США, а также события на Ближнем Востоке. Алаудинов также подчеркивает религиозный фактор в своих прогнозах.

Западные взгляды на длительность конфликта

Главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что украинцы готовы продолжать борьбу, особенно при поддержке западных стран. Он уверен в стойкости Украины, но не исключает временных неудач, что отражает сложный характер любой войны.

Окончание конфликта на Украине остается неопределенным, и эксперты расходятся в оценках — от вероятности завершения в ближайшие месяцы до сценария затяжной войны. Политические события, включая выборы в США, могут повлиять на развитие ситуации, но пока прогнозы остаются разноплановыми и неопределенными.

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