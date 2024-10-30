«СВО закончится в этом году»: замначальника Генштаба РФ сделал важное заявление

Военные действия на Украине продолжаются уже более двух с половиной лет, а вопрос о сроках их завершения остается предметом споров.

На фоне предстоящих президентских выборов в США 5 ноября, мировые лидеры, политики и военные эксперты предлагают свои версии развития событий. Прогнозы расходятся: одни ожидают окончание в 2025 году, другие видят длительный конфликт, зависящий от мировых политических факторов.

Позиция президента России Владимира Путина

Владимир Путин избегает четких сроков завершения военных действий, подчеркивая, что российская армия становится все более высокотехнологичной и боеспособной. Президент считает, что конец военным действиям зависит от того, когда «натовцам надоест воевать с Россией». Он уверен, что Россия готова продолжать противостояние, пока это необходимо.

Украинская перспектива: заявление Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил осторожный оптимизм, полагая, что у Украины есть шансы продвинуться к миру и стабильности уже в конце 2024 года, а окончание войны возможно в следующем году. Зеленский призывает к решительным шагам на поле боя, чтобы приблизить завершение конфликта.

Александр Лукашенко о завершении войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически отнесся к прогнозам Зеленского, заявив, что говорить о завершении конфликта в 2023 году нецелесообразно. Он считает, что прогнозы Зеленского основаны больше на желании, чем на реальных данных.

Апти Алаудинов и вера в скорое завершение спецоперации

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выражает уверенность, что спецоперация завершится уже в 2024 году, ссылаясь на Священное Писание и мировые события, такие как выборы в Америке и кризис на Ближнем Востоке. По его мнению, Украина находится на пороге тяжелых внутренних событий, которые могут приблизить конец конфликта.

Длительный конфликт: мнения Госдумы и экспертов

Многие российские политики и военные эксперты склонны к более долгосрочным прогнозам. Депутат Государственной думы Александр Бородай полагает, что военные действия продлятся до «победного конца» и российским военным придется готовиться к длительной борьбе. Военный аналитик Михаил Звинчук указывает на формирование новых потенциальных очагов напряженности вокруг России, таких как Прибалтика и Центральная Азия, предсказывая сложный геополитический период в ближайшие 15 лет, сообщает портал rtvi.com.

Прогнозы западных лидеров и военных аналитиков

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность в том, что вероятность скорого окончания войны высока. Однако другие лидеры Запада считают, что конец конфликта зависит от терпимости и ресурсов России. Премьер-министр Польши Радослав Сикорский отметил, что Путин прекратит боевые действия, когда осознает невозможность победы «приемлемой ценой».

Отсутствие единого прогноза на окончание конфликта

Разнообразие мнений указывает на множество неопределенных факторов, влияющих на ход военных действий. Однако 2024 год, по мнению многих аналитиков, станет поворотным, задающим траекторию на будущее. Уверенность в скором завершении у одних и предсказания о длительном конфликте у других показывают, что мировой политический ландшафт продолжает играть ключевую роль в прогнозах по Украине.

