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«СВО закончится»: Тамара Глоба озвучила точную дату окончания и победителя конфликта

«СВО закончится»: Тамара Глоба озвучила точную дату окончания и победителя конфликта

amalantra.ru

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Знаменитый по всей России астролог Тамара Глоба занимается прогнозами уже большое количество времени и умеет предсказывать будущее по движению и расположению небесных тел на небесной сфере. Гороскопы Глобы имеют широкую известность, так как она является самым известным женщиной-астрологом в нашей стране.

В связи с тем, что в настоящее время Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта, предсказательница постаралась заглянуть в будущее и увидеть, когда завершится Специальная военная операция на Украине, и кто станет победителем.

Согласно прогнозу Тамары Глобы, вооруженное столкновение завершится к концу 2023 года, однако в ближайшее время обстановка для обеих стран станет очень напряженной.

Вместе с тем предсказательница заявила, несмотря на усиление накала и тревожности в ходе Спецоперации, после предполагаемого разрешения конфликта к концу текущего года, в мире наступит период спокойствия, сообщает progorodsamara.

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