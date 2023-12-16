Прогнозы специалиста по астропрогнозам указывают на то, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу 2023 года, но при этом не исключается временное усиление напряженности до этого момента. Это мнение разделяет известная астролог Тамара Глоба, которая имеет широкую популярность в астрологической общественности.

Согласно прогнозам Тамары Глобы, одного из уважаемых звездочетов в России, ожидается, что в этом году будет достигнуто разрешение военных столкновений, начавшихся на украинской территории в феврале прошлого года. Астролог предвещает временный рост обеспокоенности перед наступлением спокойствия, но уверена, что наступит время международного понимания и стабильности.

Тамара Глоба предсказывает окончание конфликта между Россией и Украиной к концу текущего года, но предупреждает о возможности временного усиления напряженности. Прогноз был опубликован на портале progoroduhta.