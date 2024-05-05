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«СВО закончится»: одаренный уникальным умом пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

Григорий Кваша, эксперт с уникальными аналитическими и пророческими способностями, известен своей точностью в предсказании международных событий, предсказал дату завершения СВО на Украине.

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Григорий Кваша, эксперт с уникальными аналитическими и пророческими способностями, известен своей точностью в предсказании международных событий.

Он зарекомендовал себя на мировой арене, предсказав начало специальной военной операции на Украине, а также анонсировав четырехлетний период напряженности в отношениях между Россией и США еще в 2021 году.

Кваша использует комплексный подход, сочетая исторический анализ с математическим моделированием, что позволяет ему с высокой точностью прогнозировать международные события. Он подчеркивает, что многие ключевые события в мире происходят не столько из-за локальных противостояний, сколько из-за глобального соперничества с США.

Согласно его предсказанию, вооруженное столкновение России и Украины завершится в 2025 году, при этом Российская Федерация станет абсолютным победителем и в последствии начнет стремительно процветать и развиваться.

Его прогнозы вызывают активное обсуждение как в академических кругах, так и среди широкой публики, способствуя глубокому пониманию глобальных процессов, которые оказывают значительное влияние на современный мир. Работы Кваша продолжают формировать общественное мнение и предоставлять ценные ориентиры для будущего развития международных отношений.

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