Григорий Кваша, известный своими нестандартными подходами в астрологии, предлагает уникальный способ предсказания будущих событий, сочетая астрологические методы с математикой и теоретической историей.

В его практике центральное место занимают не традиционные созвездия, а анализ чисел, дат и времени, что позволяет с большей точностью взглянуть на возможные будущие события.

От созвездий к числам: новая астрология Кваши

Кваша утверждает, что классическая астрология, ориентированная на созвездия, устарела и не может эффективно прогнозировать события. Вместо этого он предлагает метод, основанный на числах, датах и времени, которые, по его мнению, отражают циклическую природу исторических и будущих событий. Эта методика позволяет более точно исследовать и предсказывать, что готовит будущее.

Применение теории в реальных прогнозах

В 2021 году Григорий Кваша сделал сенсационное заявление о начале специальной военной операции на Украине в 2022 году, что впоследствии подтвердилось. Сейчас же астролог делает следующий шаг, предсказывая завершение конфликта в 2025 году. Согласно его анализу, исход войны будет определен не столько военной мощью стран, сколько другими факторами, включая финансовые.

Как Кваша видит будущее России и мира

Кваша уверен, что его метод позволяет не только прогнозировать конкретные события, как в случае с Украиной, но и дает возможность заглянуть в более отдаленное будущее. По его словам, победа в конфликте достанется Российской Федерации, но подробности этого прогноза остаются не раскрытыми.

Методы Григория Кваши могут вызывать скепсис среди традиционных астрологов и аналитиков, однако его прогнозы и подходы привлекают внимание общественности и специалистов в области прогнозирования. Кваша продолжает развивать свою теорию, углубляя связи между астрологией, математикой и историей, что делает его работу уникальной в области современной астрологии.