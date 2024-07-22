Григорий Кваша завоевал известность своим уникальным методом предсказания будущего, в котором он сочетает математику, историю и астрологию. Этот подход позволяет ему точно определять, какие события ожидают человечество.

Кваша исходит из предположения, что значимые мировые события разворачиваются по определенным циклам. Исследуя даты прошлых событий, он определяет временные рамки будущих событий, предсказывая их с удивительной точностью.

Он уже доказал свою методику, предсказав начало военных действий между Российской Федерацией и Украиной задолго до их начала. Теперь, опираясь на свои знания и интуицию, Кваша утверждает, что Спецоперация на Украине завершится к 2025 году. По его прогнозам, после этой даты Российская Федерация начнет новый этап своего стремительного развития и процветания.