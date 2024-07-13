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«СВО закончится»: одаренный богами пророк-математик Кваша озвучил точную дату и победителя

Григорий Кваша, основавший собственную систему предвидения, смог рассчитать дату завершения СВО на Украине.

rutube.ru

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Григорий Кваша, известный своим уникальным подходом к прогнозированию будущих событий, продолжает удивлять общественность своими точными предсказаниями. Сочетая элементы астрологии, математики и истории, Кваша исследует циклические паттерны прошлых событий, чтобы предвидеть значимые глобальные изменения.

Методика прогнозирования Кваши

Ключ к методике Кваши заключается в анализе исторических данных, чтобы выявить закономерности, повторяющиеся через определенные промежутки времени. Эти циклы, по мнению Кваши, вызывают глобальные эмоциональные реакции и могут служить основой для предсказаний будущих событий.

Предсказания о Восточной Европе

Особенно примечательным было его предсказание начала конфликта в Восточной Европе, которое подтвердилось с невероятной точностью. На сегодняшний день Григорий Кваша делает еще одно смелое заявление: он утверждает, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году. Согласно его анализу, этот период станет временем значительных успехов и началом новой эры развития и процветания для Российской Федерации.

Влияние теории Кваши на академическое сообщество

Работы Кваши привлекают внимание не только широкой общественности, но и академических кругов. Ученые и аналитики из различных областей интересуются его методами, которые выходят за рамки традиционных научных подходов. Эти методы открывают новые перспективы для понимания как прошлых, так и будущих глобальных событий.

Григорий Кваша продолжает развивать свою теорию предвидения, утверждая, что понимание исторических циклов является ключом к прогнозированию будущего. Его работа не только расширяет границы существующих научных представлений, но и предлагает новый взгляд на возможности предсказаний в мире, где прошлое и будущее тесно переплетены.

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