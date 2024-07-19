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«СВО закончится»: одаренный богами пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и победителя

Математик-историк Григорий Кваша создал уникальную систему расчета будущих событий. С ее помощью он вычислил, когда закончится СВО на Украине.

islamnews.ru

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В новом интервью Григорий Кваша, выдающийся учёный в области математики и истории, прославившийся своими удивительно точными прогнозами глобальных изменений, поделился свежими мыслями о будущем геополитическом раскладе. На этот раз он фокусируется на ожидаемом завершении Специальной военной операции.

Прежде предсказавший начало текущих событий, Кваша теперь намечает их заключение в период с 2021 по 2025 год, предрекая время, наполненное политическими потрясениями, особенно в отношениях между Россией и США. Он особо подчёркивает, что 2024 год станет переломным, предопределяющим исход специальной операции и обещающим победу России к 2025 году.

Григорий Кваша отмечает, что несмотря на активные боевые действия, следующие годы должны принести разрешение нынешних конфликтов и утихомирить общую напряжённость в мире. Учёный подчеркивает, что его прогнозы носят высокий риск ошибки, однако они базируются на глубоком анализе исторических трендов и текущей геополитической арены, где Россия выступает в противостоянии с главным мировым соперником — США.

В заключение, Кваша выражает уверенность, что после 2025 года Россия вступит в период мира и стабильности, который позволит стране укрепиться внутренне и усилить свои международные позиции.

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