В новом интервью Григорий Кваша, выдающийся учёный в области математики и истории, прославившийся своими удивительно точными прогнозами глобальных изменений, поделился свежими мыслями о будущем геополитическом раскладе. На этот раз он фокусируется на ожидаемом завершении Специальной военной операции.

Прежде предсказавший начало текущих событий, Кваша теперь намечает их заключение в период с 2021 по 2025 год, предрекая время, наполненное политическими потрясениями, особенно в отношениях между Россией и США. Он особо подчёркивает, что 2024 год станет переломным, предопределяющим исход специальной операции и обещающим победу России к 2025 году.

Григорий Кваша отмечает, что несмотря на активные боевые действия, следующие годы должны принести разрешение нынешних конфликтов и утихомирить общую напряжённость в мире. Учёный подчеркивает, что его прогнозы носят высокий риск ошибки, однако они базируются на глубоком анализе исторических трендов и текущей геополитической арены, где Россия выступает в противостоянии с главным мировым соперником — США.

В заключение, Кваша выражает уверенность, что после 2025 года Россия вступит в период мира и стабильности, который позволит стране укрепиться внутренне и усилить свои международные позиции.