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«СВО закончится»: одаренный богами математик Григорий Кваша рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик с уникальными способностями Григорий Кваша вычислил дату завершения СВО на Украине и высказался о будущем России.

tehnowar.ru

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В текущем глобальном климате, отмеченном политическими напряженностями и неопределенностями, внимание общественности приковывают неординарные личности, чьи действия и слова не остаются без внимания.

Один из таких людей — Григорий Кваша, математик и аналитик, чьи глубокие исследования и прогнозы вызывают живые обсуждения среди экспертов и политиков.

Как сообщает progorod62, Григорий Кваша, применяя сложные аналитические методы, в том числе исторические циклы и математическое моделирование, разрабатывает предположения о будущем развитии ситуации на Украине и её возможных последствиях для России. По мнению Кваши, Россия не только выстоит в текущем конфликте, но и окажется на стороне победителей, преодолев значительные испытания. Он предвещает завершение военных действий к следующему, а именно 2025 году, что, по его прогнозам, приведет к стабилизации международного положения РФ и расширению её влияния.

Поддержка приходит и от других уважаемых аналитиков, таких как Сидик Афган из Афганистана, который также считает, что Россия достигнет успеха на Украине и предсказывает ослабление влияния Соединенных штатов и распад Европейского союза после 2030 года.

Несмотря на некоторый скептицизм в отношении таких смелых прогнозов, предсказатель Кваша настаивает на том, что его мнение о предстоящих событиях основано на тщательном математическом анализе и изучении мировой и отечественной истории, а не на интуиции или мистических видениях. Он уверяет, что его прогнозы регулярно получают подтверждение, что позволяет ему с уверенностью полагаться на научный метод.

Как итог, Кваша утверждает, что его уверенность в прогнозах подкреплена научными методами и глубоким анализом прошлых событий, что дает ему основания предвидеть ключевые изменения в мировом порядке. Нам остается лишь наблюдать, подтвердятся ли его предсказания о будущем Российской Федерации и изменениях в глобальном контексте.

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