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СВО закончится: одаренные Богом астролог-нумеролог и шаман-мистик озвучили прогнозы об окончании военного конфликта

В числе тех, кто пытается предсказать исходы СВО на Украине, оказались не только искушённые политические аналитики, но и лица, обладающие паранормальными способностями.

gazeta.ru

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С начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года, мировое сообщество не перестаёт искать пути к его разрешению.

В числе тех, кто пытается предсказать возможные исходы этой напряжённой ситуации, оказались не только искушённые политические аналитики, но и лица, обладающие паранормальными способностями.

Оксана Гордиенко, экстрасенс с утвержденной репутацией, предоставила свой взгляд на развитие событий. Она считает, что к концу 2024 года напряжение начнёт спадать, а первые серьёзные шаги к миру будут сделаны уже этой осенью при активной поддержке со стороны США. Гордиенко уверена, что, хотя могут возникнуть отдельные трудности, Россия сможет избежать крупных конфликтных эскалаций.

Алексей Волос, известный своими шаманскими способностями, также выразил мнение о мирном разрешении ситуации в ближайшем будущем. Он предсказывает прекращение активных боевых действий к осени текущего года, подчеркивая, что дипломатические усилия окажутся эффективными и приведут к удовлетворительному разрешению конфликта для России. Волос также отметил, что паранормальные способности могут оказать помощь в предотвращении террористических угроз в России.

Важность таких прогнозов особенно заметна в периоды глобальной неопределённости и кризиса. Предсказания людей с экстрасенсорными способностями, несмотря на скептицизм некоторых экспертов, продолжают привлекать внимание общественности. Эти видения представляют собой альтернативный взгляд на потенциальные мирные решения международных конфликтов и подчёркивают важность сохранения надежды.

Таким образом, эти нестандартные прогнозы напоминают, что иногда самые необычные идеи могут предложить ключевые решения для сложных мировых проблем.

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