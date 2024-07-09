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СВО закончится: одаренные богами астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом об окончании военного конфликта

Астролог-нумеролог и шаман с помощью уникальных необъяснимых способностей предсказали дату завершения СВО на Украине.

dzen.ru

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Конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в феврале 2022 года, продолжает привлекать внимание мировой общественности.

Традиционные аналитики предлагают различные политические и экономические стратегии, однако в последние месяцы все больше внимания привлекают нетрадиционные методы предсказания будущего, основанные на экстрасенсорных способностях.

Известная экстрасенс Оксана Гордиенко прогнозирует, что конфликт начнет затухать к концу 2024 года. В своих видениях она утверждает, что уже этой осенью будут предприняты первые шаги к мирному урегулированию при поддержке Соединенных Штатов. По ее словам, Россия сможет избежать серьезного обострения, что станет важным сигналом к началу мирного процесса.

Не менее интересны предсказания шамана Алексея Волоса, обладающего уникальными способностями. Он считает, что активные военные действия прекратятся к осени этого года. По его мнению, дипломатические усилия приведут к успешному разрешению конфликта на условиях, выгодных для России. Волос также отмечает, что его сверхъестественные способности играют ключевую роль в предотвращении потенциальных террористических угроз.

Прогнозы этих экстрасенсов и шаманов отражают стремление к мирному разрешению глобальных проблем. Несмотря на скептическое отношение многих к подобным предсказаниям, их видения подчеркивают общее желание общества к достижению мира и стабильности. Эти прогнозы могут обогатить общественный дискурс о будущем международных отношений, предлагая свежий взгляд на возможные пути выхода из кризиса.

Такой нестандартный подход к анализу и прогнозированию международных конфликтов подчеркивает важность разнообразия мнений и подходов. Возможно, именно такие уникальные видения смогут внести значительный вклад в достижение долгожданного мира.

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