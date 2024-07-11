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СВО закончится: одаренные богами астролог-нумеролог и шаман-мистик озвучили прогнозы об окончании военного конфликта

На фоне продолжающейся напряженности на востоке Украины, необычные прогнозы из мира науки и мистики предоставляют свежие взгляды на потенциальное завершение СВО.

vizitnlo.ru

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На фоне продолжающейся напряженности на востоке Украины, необычные прогнозы из мира науки и мистики предоставляют свежие взгляды на потенциальное завершение этого конфликта.

Оксана Гордиенко, профессиональный астролог, и Алексей Волос, известный шаман-мистик, поделились своими уникальными прогнозами, основываясь на комплексных астрологических и энергетических исследованиях.

Гордиенко указывает на ключевые планетарные конфигурации, которые, по её мнению, могут привести к значимым сдвигам в глобальной политике, способствуя прекращению военных действий на украинской территории. Она предполагает, что зимой текущего года космические силы достигнут максимума своего влияния, что может сыграть решающую роль в развитии событий.

С другой стороны, Волос акцентирует внимание на динамике коллективного сознания и изменениях в энергетике мира, которые, по его мнению, являются критическими для урегулирования конфликта. Он предсказывает, что осенью 2024 года может наступить момент, когда энергетические потоки достигнут определённой гармонии, что потенциально приведет к окончанию военных столкновений между Россией и Украиной.

Эти инсайты открывают новые направления в обсуждении будущего Украины, предлагая альтернативные мирные решения для одного из самых острых международных кризисов нашего времени.

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