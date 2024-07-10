В разгар глобальной дискуссии о развитии событий на Востоке Украины, научный и мистический мир предлагают свои прогнозы о возможном окончании боевых действий.

Астролог Оксана Гордиенко и шаман-мистик Алексей Волос поделились своими видениями будущего, основанными на астрологических и энергетических анализах.

Гордиенко, опираясь на изучение планетарных аспектов, предсказывает ключевые изменения в мировой политике, которые могут способствовать завершению конфликта на Украине. По её мнению, решающие события произойдут уже этой зимой, когда космические влияния достигнут пика своего воздействия на земные процессы.

В свою очередь, Волос утверждает, что изменения в коллективном сознании и уровне энергетики человечества играют не меньшую роль в развитии конфликта. Он прогнозирует, что осенью 2024 года военное противостояние между Россией и Украиной может подойти к концу, благодаря мощным энергетическим сдвигам, сообщает yamal-media.ru.

Эти уникальные прогнозы астролога и мистика добавляют новые грани в обсуждение судьбы Украины, предоставляя альтернативный взгляд на возможные пути разрешения одного из самых острых конфликтов современности.