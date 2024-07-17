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СВО закончится: одаренные богами астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогнозы об окончании военного конфликта

В связи с конфликтом на Украине, начавшимся в феврале 2022 года, мировое сообщество активно обсуждает пути его разрешения. В диалог включаются не только политики и аналитики, но и эксперты с нестандартными подходами.

darminaopel.ru

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В связи с конфликтом на Украине, начавшимся в феврале 2022 года, мировое сообщество активно обсуждает пути его разрешения. В диалог включаются не только политики и аналитики, но и эксперты с нестандартными подходами, предлагающие свои видения урегулирования ситуации.

Среди таких экспертов выделяются Оксана Гордиенко, ясновидящая и заклинательница духов, и шаман Алексей Волос, известный своими необычными способностями. Гордиенко утверждает, что напряженность в регионе угаснет уже к концу этого года, и мирные процессы начнут активизироваться уже этой осенью с поддержкой Америки, что позволит России участвовать в мирном диалоге без дальнейших конфликтов.

В то же время Алексей Волос предсказывает завершение военных действий к осени и подчеркивает, что дипломатические усилия приведут к урегулированию конфликта на условиях, которые будут выгодны для России. Он также заявляет о значимости сверхъестественных способностей в обеспечении безопасности и предотвращении новых угроз.

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