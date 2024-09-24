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«СВО закончится неожиданно»: одаренный математик-прорицатель Кваша озвучил дату и победителя

Григорий Кваша, известный российский математик ...

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Григорий Кваша, известный российский математик и историк, вновь привлек внимание своими смелыми прогнозами относительно будущего мировой политики.

Его последние предсказания касаются событий, которые, по его мнению, произойдут к 2025 году и станут переломным моментом в истории. Кваша уже не раз удивлял своими точными предсказаниями, и в этот раз он утверждает, что мы находимся на пороге глобальных изменений, которые кардинально изменят политический ландшафт планеты.

Прогноз: мир на пороге глобального перемирия

Согласно Кваше, начиная с 2025 года, мир вступит в новую эру, которую он называет периодом глобального умиротворения. Ученый утверждает, что завершение всех крупных военных конфликтов и переход к стабильным международным отношениям станут итогом четырехлетнего периода нестабильности, начавшегося в 2021 году.

Кваша основывает свои прогнозы на анализе исторических циклов и закономерностей, которые, по его мнению, предсказуемо повторяются на протяжении веков. Он считает, что такие страны, как Россия, США и Китай, проходят через так называемые «идеологические периоды», которые характеризуются сменой политических парадигм и изменениями во внешней политике.

Идеологические периоды и их влияние на мировую политику

По мнению Кваши, в 2021 году все три мировые державы — Россия, США и Китай — одновременно вступили в идеологические периоды. Это, по его утверждению, и стало причиной глобальной политической нестабильности, которую мы наблюдаем сегодня. Он считает, что идеологические разногласия, вызвавшие текущие конфликты и напряженность, будут преодолены к 2025 году, что приведет к кардинальным изменениям в международных отношениях.

Математик прогнозирует, что именно после завершения этого четырехлетнего цикла начнется новая фаза мировой истории, в которой идеологические конфликты уступят место сотрудничеству и взаимопониманию между государствами. Этот процесс он называет «глобальным умиротворением».

Будущее США: период депрессии и переосмысления

Отдельное внимание в своих прогнозах Кваша уделяет Соединенным Штатам. По его мнению, после 2025 года Америка вступит в длительный период социально-экономической депрессии. Он объясняет это тем, что американское общество, долгое время строившее свою идентичность на идее «исключительности» и мирового лидерства, столкнется с внутренним кризисом.

Кваша утверждает, что США придется пересмотреть свои ценности и искать новые пути развития. В период после 2025 года страну, по его мнению, ожидают значительные социальные потрясения и утрата былого влияния на международной арене. Экономические трудности, вызванные снижением доступа к внешним ресурсам и внутренними противоречиями, приведут к потере доверия к политическим институтам и необходимости пересмотра национальных приоритетов.

Критика и дебаты среди экспертов

Прогнозы Кваши вызвали широкий резонанс среди экспертов и аналитиков. Многие считают его прогнозы спорными, поскольку их методология сочетает математический анализ и элементы астрологии, что вызывает сомнения в научной обоснованности таких предсказаний. Тем не менее, нельзя не признать, что прошлые предсказания Кваши, такие как начало специальной военной операции в 2022 году, оказались точными, что подогревает интерес к его исследованиям.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, как именно будут развиваться события в ближайшие годы. Одни соглашаются с тем, что текущие конфликты действительно подойдут к концу, а международная обстановка стабилизируется. Другие же скептически относятся к таким прогнозам, указывая на сложность и многослойность геополитических процессов.

Что ждет мир в ближайшем будущем?

Несмотря на полярные мнения, прогнозы Кваши заставляют задуматься о глобальных изменениях, которые могут произойти в мире уже в ближайшие несколько лет. Его прогноз о глобальном умиротворении и новой эре стабильности вызывает оптимизм, но также требует внимательного анализа и критического осмысления.

Как бы ни развивались события, очевидно одно: мир стоит на пороге значительных перемен, и нам всем предстоит стать свидетелями нового этапа в мировой истории. Будет ли это время глобального сотрудничества или новых вызовов — покажет лишь время.

Впереди 2025 год, и остается только ждать, сбудутся ли предсказания Григория Кваши о глобальных изменениях и новом порядке в международных отношениях. Независимо от исхода, его прогнозы уже сейчас стимулируют активные дискуссии и заставляют взглянуть на будущее мирового сообщества с новой перспективы.

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