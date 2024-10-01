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«СВО закончится неожиданно»: одаренный математик-прорицатель Григорий Кваша назвал дату и победителя

Известный математик и предсказатель Григорий Кв...

novodugino.admin-smolensk.ru

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Известный математик и предсказатель Григорий Кваша полагает, что все мировые события развиваются циклично. Используя математический анализ, Кваша делает прогнозы, позволяющие заглянуть в будущее и оценить вероятные исходы текущих событий.

Особое внимание он уделил Специальной военной операции (СВО), которая сегодня привлекает внимание большинства россиян.

Прогноз Григория Кваши на завершение СВО

По мнению Григория Кваши, конец Специальной военной операции стоит ожидать в 2025 году. Математик отмечает, что 2024 год станет переломным моментом в ходе конфликта, когда произойдут ключевые события, способные изменить его динамику. Он полагает, что исход этого противостояния принесёт победу Российской Федерации.

Цикличность событий и методология Кваши

Кваша строит свои прогнозы на основе анализа повторяющихся циклов в исторических и социальных процессах. По его теории, мир развивается по предсказуемым математическим законам, и любое событие — от политических противостояний до экономических кризисов — имеет свои корни в предыдущих циклах. Именно этот подход позволил ему предсказать дату завершения текущего конфликта и определить основные этапы его развития.

2024 год — переломный

Григория Квашу особенно интересует 2024 год, который, по его расчётам, станет переломным в ходе СВО. Математик утверждает, что этот год может стать поворотным, когда изменится расстановка сил, что будет способствовать приближению завершения конфликта. Он считает, что именно в этот период начнёт формироваться будущая победа России.

Победа России: уверенность математика

Кваша утверждает, что в конечном итоге победа в СВО будет принадлежать России. Он объясняет это тем, что текущие исторические и математические закономерности складываются в пользу Российской Федерации. Согласно его прогнозам, победа будет не только военной, но и геополитической, закрепляющей позиции страны на мировой арене.

Григорий Кваша, используя уникальный подход к прогнозированию на основе математического анализа, утверждает, что Специальная военная операция завершится в 2025 году, а 2024 год станет ключевым в её развитии. Его уверенность в победе России основана на анализе исторических циклов, которые, по его мнению, неизбежно приведут к положительному исходу для страны.

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