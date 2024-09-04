В мире аналитики мало кто может сравниться с Григорием Квашей по способности предвидеть международные развороты событий.

Его репутация укрепилась после того, как он с удивительной точностью предсказал начало Специальной военной операции на Украине, демонстрируя не только аналитические, но и пророческие качества.

В 2021 году Кваша указал на начало четырехлетнего периода повышенных напряженностей между Россией и США, интерпретируя это как ключ к разбору современных геополитических паттернов. Он предсказывает, что кризис в Украине завершится в следующем году. Его подход объединяет глубокий исторический анализ с математическим моделированием, что позволяет ему с удивительной точностью прогнозировать международные инциденты.

По словам Кваша, многие мировые события возникают не столько из-за внутренних конфликтов, сколько из-за напряженности отношений с США. Эти утверждения нашли широкий отклик среди академической общественности и за ее пределами, стимулируя глубокий анализ и более тонкое понимание глобальных процессов.

Мнения и аналитические выводы Кваша продолжают влиять на формирование общественного мнения и служат ориентиром для интерпретации и предвидения будущего международных отношений, вдохновляя и направляя стратегическое мышление на глобальном уровне.