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СВО закончится: математик-пророк дал прогноз, когда это случится и кто одержит победу

Григорий Кваша, выдающийся российский ученый, и...

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Григорий Кваша, выдающийся российский ученый, известный своим уникальным подходом к прогнозированию, используя сочетание математических и астрологических методов, высказал предположение о завершении Спецоперации.

Кваша, чья биография началась в 1954 году в Челябинске, с детства увлекался математикой и астрологией. Его научная деятельность, начавшаяся в 1980-е годы, привела к созданию методов прогнозирования, основанных на этих дисциплинах. Автор нескольких научных трудов, Кваша также известен своим участием в телепрограммах и членством в престижных научных ассоциациях, включая Российскую академию естественных наук.

Согласно Кваше, специальная военная операция завершится в 2025 году, и исход будет в пользу России. Он считает, что это событие окажется ключевым моментом в истории страны и знаменует собой начало новой эпохи.

Методика Кваши включает элементы астрологии и математики, что позволяет ему с высокой точностью анализировать и предсказывать масштабные события. Его прошлые прогнозы, подтвержденные событиями, включают политические сдвиги в Восточной Европе, выборы в России и экономический кризис в США в 2001 году.

Тем не менее, несмотря на историческую точность его предсказаний, стоит помнить, что прогнозы Кваши — это личные выводы ученого, и они не должны интерпретироваться как неопровержимые истины. Они продолжают вызывать интерес среди общественности и экспертов, подчеркивая необычность и инновационность его методов анализа глобальных процессов.

Прогнозы Кваши являются лишь одной из многих точек зрения и не должны восприниматься как официальная позиция или гарантированный исход событий.

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