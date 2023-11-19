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· Алина Алмакаева

«СВО закончится»: космически одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО закончится»: космически одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

rusdozor.ru

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Способность видеть будущее является особым даром, и Григорий Кваша является одним из тех, кому она присуща. Он использует ключевые факторы, такие как цифры и исторические события, чтобы составлять точные предсказания. Кваша убежден в том, что все мировые явления проходят через цикличность в определенные промежутки времени. Опираясь на эту теорию и проводя детальные расчеты, а также изучая мировую и отечественную историю, он способен предсказывать события.

Последнее предсказание Григория Кваши касается Специальной военной операции на Украине. Он утверждает, что она подойдет к своему завершению в 2025 году, однако уже в 2023 году наступит переломный момент в ходе этого вооруженного конфликта. Кваща также предсказывает, что победителем будет Российская Федерация. Еще он утверждает, что Россия начнет активно развиваться и процветать в ближайшем будущем, и период трудностей для страны будет завершен. Эту информацию передал журнал "ЦАРЬГРАД".

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