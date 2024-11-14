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«СВО закончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша, астролог и теоретический истори...

news.sky.com

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Григорий Кваша, астролог и теоретический историк, известен своим уникальным подходом к астрологии.

Отходя от традиционных астрологических концепций, основанных на созвездиях, Кваша считает, что для точного прогнозирования судеб необходимо опираться на цифры, числа, даты и время. Эта методика, по мнению Кваши, в сочетании с математикой и теоретической историей позволяет видеть картину будущего более четко и объективно.

Предсказания, основанные на анализе прошлого

Кваша утверждает, что исторические события повторяются в циклической манере, и исследование дат и временных рамок прошлого позволяет с высокой точностью предсказывать будущие события. Применяя математические расчеты к этим данным, он разрабатывает прогнозы, которые часто оказываются верными.

Прогнозы о Специальной военной операции

Одним из наиболее резонансных предсказаний Кваши было заявление о начале Специальной военной операции на Украине в 2022 году, которое оказалось точным. Недавно астролог сделал новое заявление о ходе и исходе этого конфликта. По его словам, операция завершится в 2025 году. Основными факторами завершения конфликта Кваша называет не столько финансовые или военные ресурсы, сколько другие, более глубокие причины, связанные с цикличностью исторических процессов. Победителем же станет Российская Федерация.

Научный подход или мистификация?

Подходы Кваши вызывают как восхищение, так и скептицизм среди профессионалов и общественности. Несмотря на критику, его методы прогнозирования и интерпретации исторических данных продолжают привлекать внимание. Важно отметить, что, хотя некоторые из его предсказаний сбываются, всегда существует степень неопределенности в такого рода прогнозах.

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