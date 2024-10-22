Григорий Кваша — фигура, известная не только в астрологии, но и в математике и теоретической истории. Его подход к прогнозированию будущего выходит за рамки традиционной астрологии.

Вместо привычных созвездий и планет, он опирается на числа, даты и время, используя математические расчеты для предсказания глобальных событий. Эта уникальная методика позволила ему сделать предсказание о начале Специальной военной операции на Украине еще в 2021 году, за год до ее фактического начала.

Астрология через цифры: как Кваша видит будущее

Главное отличие методики Кваши от классической астрологии заключается в том, что он полагается на математические модели и исторические данные. По его мнению, события в мире развиваются циклично, и тщательное изучение прошлых дат и событий позволяет увидеть будущее. Для составления своих прогнозов он использует совокупность математических и исторических анализов, что делает его прогнозы уникальными.

Прогноз Кваши: завершение СВО и победитель конфликта

В 2023 году Григорий Кваша огласил свое новое предсказание о завершении СВО. По его словам, переломный момент в конфликте уже наступил, а его окончание произойдет в 2025 году. Однако астролог подчеркивает, что решающим фактором завершения Специальной военной операции станут не военные силы или экономические ресурсы, а другие, менее очевидные факторы. Кваша уверен, что Российская Федерация выйдет победителем из этого противостояния.

Почему Кваша делает такие прогнозы?

Методология Кваши основана на вере в цикличность истории. Он уверен, что, изучив прошлые события и их хронологию, можно рассчитать будущее. Важно не только смотреть на даты, но и применять к ним математические формулы для более точного предсказания. Его уверенность в том, что математика и история в совокупности с астрологией могут пролить свет на будущее, привлекает внимание множества людей.