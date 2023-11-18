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· Алина Алмакаева

«СВО закончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО закончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

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Григорий Кваша, выдающийся предсказатель, обладает уникальным даром видеть не только прошлое и настоящее, но и будущее. Используя цифры и исторические события в качестве ключевых компонентов своих прогнозов, он утверждает, что все мировые явления проходят через циклы, повторяющиеся в определенные промежутки времени. Благодаря его теории цикличности, расчетам и изучению истории, Григорий Кваша способен составлять точные предсказания.

Согласно последнему заявлению от Григория Кваши, Военная Специальная операция на Украине придет к своему завершению в 2025 году. Тем не менее, уже в 2023 году будет заметно изменение хода этого ожесточенного вооруженного конфликта, утверждает Григорий Кваша. В своем предсказании он определенно указывает на Российскую Федерацию как на будущего победителя. Более того, известный предсказатель утверждает, что Россия в скором времени начнет динамичное развитие и процветание, а период трудностей для страны скоро завершится, как сообщает журнал «ЦАРЬГРАД».

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