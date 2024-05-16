СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик предсказали дату окончания вооруженного конфликта на Украине

В последние месяцы внимание общественности приковано к развитию ситуации на Украине.

Оксана Гордиенко, известный предсказатель и эксперт в области эзотерики, высказала мнение, что текущий конфликт может завершиться к декабрю 2024 года. По её словам, уже в октябре следующего года можно ожидать первых значимых улучшений. Оксана также предполагает, что хотя на территории России войны не будет, возможны попытки терактов. В то же время, она уверена в том, что все такие попытки будут предотвращены благодаря усилиям спецслужб.

В контексте международной поддержки Гордиенко упоминает, что США продолжат помогать Украине военным оборудованием, а к концу года ожидаются переговоры о прекращении огня.

Алексей Волос, другой уважаемый шаман и мистик, предсказывает завершение конфликта в более ранние сроки — уже к началу осени следующего года. Волос говорит о возможных мелких столкновениях, но основные военные действия, по его мнению, завершатся к тому времени. Он также выразил уверенность в том, что ситуация разрешится на условиях, выгодных для России, благодаря дипломатическим усилиям.

Оба эксперта также отметили важность мировых изменений, в том числе на Ближнем Востоке, которые могут существенно повлиять на развитие событий.