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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик предсказали дату окончания военного конфликта на Украине

С момента начала Специальной военной операции на Украине прошло два года. Наряду с традиционными политическими и экономическими анализами, получают распространение и более необычные предсказания — от экстрасенсов, которые пытаются назвать дату завершения

imghub.ru

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С момента начала Специальной военной операции на Украине прошло два года. Она продолжает вызывать значительный резонанс среди людей по всему миру и остаётся одним из центральных вопросов современной международной политики.

В этом контексте, наряду с традиционными политическими и экономическими анализами, получают распространение и более необычные предсказания — от экстрасенсов, которые пытаются угадать ключи к завершению столкновений между Россией и Украиной.

Оксана Гордиенко, известная своими способностями в области метафизики, уверена, что напряженность в конфликте начнет уменьшаться к концу этого года. Гордиенко предвидит, что первые шаги к миру будут предприняты уже этой осенью с активным участием Соединенных Штатов. Она полагает, что Российская Федерация сможет избежать дальнейшей эскалации и начнет процесс мирного разрешения конфликта.

Алексей Волос, шаман с признанными способностями, также видит признаки мирного урегулирования в ближайшем будущем. Волос утверждает, что активные боевые действия прекратятся к осени текущего года. Он подчеркивает, что дипломатические усилия и стремление к конструктивному диалогу обеспечат успешное разрешение конфликта в пользу России.

Пророчества, сделанные экстрасенсами и шаманами, подчеркивают глубокое желание человечества к мирной жизни и стабильности. Несмотря на скептицизм некоторых экспертов, такие предсказания приобретают популярность и способствуют развитию диалога о мирном будущем, предлагая нетрадиционные подходы к решению международных конфликтов.

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