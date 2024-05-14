Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик предсказали дату окончания военного конфликта

Помимо обычных политических и экономических прогнозов, связанных с СВО, существуют прогнозы экстрасенсов, в которых люди с необычными способностями стараются предсказать дату завершения столкновения России и Украины.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Специальная военная операция, начавшаяся два года назад, продолжает волновать большое количество людей по всему Миру и остается одним из ключевых вопросов для разрешения.

Помимо обычных политических и экономических прогнозов, связанных с СВО, существуют прогнозы экстрасенсов, в которых люди с необычными способностями стараются предсказать дату завершения столкновения России и Украины.

Предсказания экстрасенсов: дорога к миру

Заклинательница духов Оксана Гордиенко утверждает, что конфликт начнет утихать к концу текущего года. По прогнозу Гордиенко, первые шаги к миру будут сделаны уже этой осенью при активной поддержке Соединенных штатов. Предсказательница считает, что Российская Федерация избежит серьезной эскалации и положит начало процессу мирного завершения вооруженного столкновения.

Пророчество шамана: мирное будущее

Алексей Волос, известный своими шаманскими способностями, также предсказывает мирное урегулирование конфликта в ближайшее время. Он считает, что активные боевые действия закончатся к осени этого года. Шаман-мистик подчеркивает, что дипломатические усилия обеспечат успешное разрешение конфликта в пользу России.

Пророчества, сделанные экстрасенсами и шаманами, указывают на желание найти позитивные решения глобальных проблем. Какова бы ни была реальность этих пророчеств, они отражают стремление людей к миру и стабильности. Такие пророчества могут внести вклад в обсуждение мирного будущего и обеспечить нетрадиционный подход к разрешению международных кризисов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Казани

день назад

В Казани сбили подростка на самокате

уничтожение клопов в лобне

Новости Казани

19 часов назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

попутные грузоперевозки в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ потребовали не строить свиноферму возле мусульманской деревни

Новости Казани

день назад

Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Новости Татарстана

16 часов назад

Плющев назвал «Ак Барс» сложной командой для Гатиятулина
Новости Татарстана
4 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

час назад

«Ак Барс» объявил главного тренера

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске будет колледж транспортной инфраструктуры

Новости Казани

2 часа назад

Генич рассказал о продлении контракта Рахимова с «Рубином»

Новости Казани

16 часов назад

В столице РТ обновят территорию вдоль Кремля
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
3 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

18 часов назад

РТ не вошел в топ-15 регионов по вводу жилья

Новости Казани

20 часов назад

В Казани новый температурный «антирекорд» мая

Новости Казани

20 часов назад

Загрузка отелей Казани на майские праздники составила 83%
По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха
Интересное в Казани
5 дней назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
3 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом