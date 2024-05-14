Специальная военная операция, начавшаяся два года назад, продолжает волновать большое количество людей по всему Миру и остается одним из ключевых вопросов для разрешения.

Помимо обычных политических и экономических прогнозов, связанных с СВО, существуют прогнозы экстрасенсов, в которых люди с необычными способностями стараются предсказать дату завершения столкновения России и Украины.

Предсказания экстрасенсов: дорога к миру

Заклинательница духов Оксана Гордиенко утверждает, что конфликт начнет утихать к концу текущего года. По прогнозу Гордиенко, первые шаги к миру будут сделаны уже этой осенью при активной поддержке Соединенных штатов. Предсказательница считает, что Российская Федерация избежит серьезной эскалации и положит начало процессу мирного завершения вооруженного столкновения.

Пророчество шамана: мирное будущее

Алексей Волос, известный своими шаманскими способностями, также предсказывает мирное урегулирование конфликта в ближайшее время. Он считает, что активные боевые действия закончатся к осени этого года. Шаман-мистик подчеркивает, что дипломатические усилия обеспечат успешное разрешение конфликта в пользу России.

Пророчества, сделанные экстрасенсами и шаманами, указывают на желание найти позитивные решения глобальных проблем. Какова бы ни была реальность этих пророчеств, они отражают стремление людей к миру и стабильности. Такие пророчества могут внести вклад в обсуждение мирного будущего и обеспечить нетрадиционный подход к разрешению международных кризисов.