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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик предсказали дату финала вооруженного конфликта на Украине

Сложная обстановка на Украине продолжает привлекать внимание всего мира. В ответ на непрекращающиеся события, специалисты в области мистицизма и эзотерики предоставляют свои прогнозы относительно того, как и когда завершится СВО.

zensovet.ru

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Сложная обстановка на Украине продолжает привлекать внимание всего мира. В ответ на непрекращающиеся события, специалисты в области мистицизма и эзотерики предоставляют свои прогнозы относительно того, как и когда могут завершиться текущие столкновения.

  • Оксана Гордиенко предсказывает ключевые изменения к осени 2024 года

Оксана Гордиенко, известная своими предсказательными способностями, считает, что мирные переговоры могут начаться уже к октябрю 2024 года, а конфликт полностью завершится к декабрю того же года. По ее словам, несмотря на отсутствие непосредственной военной угрозы для России, риск терактов сохраняется, однако благодаря активной работе спецслужб, все попытки будут своевременно пресечены.

  • Продолжение американской поддержки и перспективы диалога

Гордиенко также утверждает, что США будут продолжать поставлять военную помощь Украине, и предвидит начало мирных переговоров к концу 2024 года.

  • Алексей Волос ожидает скорое разрешение конфликта

В свою очередь, Алексей Волос, другой авторитетный фигурант в области шаманизма, прогнозирует завершение конфликта на ранних этапах осени 2024 года. Волос предрекает, что хотя небольшие стычки могут продолжиться, основные боевые действия прекратятся, что позволит достичь мирного урегулирования на выгодных для России условиях благодаря усилиям в сфере дипломатии.

  • Глобальные события как фактор риска и возможности

Как Гордиенко, так и Волос подчеркивают значимость международных изменений, особенно на Ближнем Востоке, которые могут оказать существенное влияние на динамику украинского конфликта.

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