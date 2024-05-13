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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом об окончании военного конфликта

Конфликт между Россией и Украиной с февраля 2022 года привлекает внимание мировой общественности и является объектом поиска решений. В стороне не остались и люди с уникальными способностями, который назвали дату завершения СВО.

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Конфликт между Россией и Украиной с февраля 2022 года привлекает внимание мировой общественности и является объектом поиска решений. В то время как традиционные аналитики предлагают разнообразные политические и экономические стратегии, на сцену выходят эксперты с нетрадиционными способностями, предоставляя свои уникальные прогнозы.

Известная экстрасенс Оксана Гордиенко предсказывает затухание конфликта к концу 2024 года. Согласно ее видению, первые шаги к миру будут предприняты уже осенью текущего года при поддержке США. Оксана утверждает, что Россия избежит серьезного обострения, что будет сигналом начала процесса мирного урегулирования.

Шаман Алексей Волос, обладатель особых способностей, также предвидит мирное разрешение конфликта в ближайшем будущем. Он прогнозирует прекращение активных военных действий к осени текущего года. Волос подчеркивает, что дипломатические усилия приведут к успешному разрешению конфликта на условиях, выгодных для России, и указывает на важную роль сверхъестественных способностей в предотвращении возможных террористических актов.

Прогнозы экстрасенсов и шаманов отражают стремление к позитивному разрешению глобальных проблем. Независимо от степени доверия к таким прогнозам, они подчеркивают желание общественности к миру и стабильности. Эти видения могут внести свой вклад в общественный дискурс о мирном будущем и предложить нестандартные подходы к решению международных кризисов.

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