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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозами об окончании военного конфликта

СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозами об окончании военного конфликта

lawinrussia.ru

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Конфликт между Российской Федерацией и Украиной, начавшийся в феврале 2022 года, продолжает оставаться в центре мирового внимания. В поисках ответов на вопрос о возможных сценариях его завершения обратились к прогнозам известных аналитиков и людей с необычными способностями.

Оксана Гордиенко, известная своими экстрасенсорными способностями, делится оптимистичным прогнозом. По её словам, к концу 2024 года конфликт начнет постепенно угасать. Оксана предсказывает, что первые значимые шаги к миру произойдут уже этой осенью благодаря поддержке со стороны Соединённых Штатов Америки. Она утверждает, что, несмотря на возможные отдельные проблемы, Россия избежит глобального обострения ситуации.

Алексей Волос, обладатель шаманских способностей, также видит мирное решение конфликта в ближайшее время. Согласно его видениям, активные боевые действия между странами прекратятся к осени текущего года. Волос подчёркивает, что дипломатические усилия окажутся успешными и приведут к разрешению конфликта на условиях, которые будут выгодны России. Он также отмечает, что экстрасенсорные способности могут играть ключевую роль в предотвращении террористических актов на российской территории.

Значение предсказаний

Хотя прогнозы людей с паранормальными способностями часто встречаются со скепсисом, они продолжают привлекать внимание общественности, особенно в периоды неопределённости и кризисов. Эти видения предлагают альтернативный взгляд на возможные пути разрешения международных конфликтов и подчёркивают важность надежды и поиска мирных решений.

В то время как мир ждёт официального разрешения ситуации, эти прогнозы служат напоминанием о том, что иногда необычные подходы могут предложить уникальные решения для мировых проблем.

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