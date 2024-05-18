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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозами о завершении вооружённого столкновения на Украине

С начала 2022 года внимание мира приковано к продолжающемуся конфликту между Россией и Украиной. Люди с уникальными способностями попытались предсказать дату завершения СВО.

flectone.ru

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С начала 2022 года внимание мира приковано к продолжающемуся конфликту между Россией и Украиной. В то время как множество экспертов анализирует политические и экономические стратегии, некоторые специалисты с необычными способностями предлагают свой взгляд на будущее этого противостояния.

Оксана Гордиенко, известная экстрасенс, предсказывает затухание конфликта к концу 2024 года. По её мнению, первые значимые шаги к миру будут предприняты уже этой осенью, с поддержкой США. Гордиенко утверждает, что Россия избежит серьёзного обострения ситуации, что может стать отправной точкой для мирного урегулирования.

Алексей Волос, обладающий шаманскими способностями, также видит мирное разрешение конфликта в ближайшее время. Он предсказывает прекращение активных боевых действий уже к осени этого года. Волос подчеркивает, что дипломатические усилия приведут к успешному разрешению конфликта на условиях, выгодных для России, и обращает внимание на важную роль необычных способностей в предотвращении возможных террористических актов.

Хотя предсказания экстрасенсов и шаманов часто встречаются с общественным скептицизмом, они продолжают привлекать внимание на фоне неопределенности, связанной с длительными конфликтами. Эти необычные видения предлагают альтернативный взгляд на возможные пути развития ситуации и подчеркивают важность стремления к мирному решению.

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