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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозами о завершении вооружённого конфликта на Украине

С начала 2022 года мировое сообщество внимательно следит за развитием ситуации между Россией и Украиной. Вместе с тем экстрасенсы наряду с прогнозами политиков и военных также составляют свои прогнозы о дате завершения СВО.

imghub.ru

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С начала 2022 года мировое сообщество внимательно следит за развитием ситуации между Россией и Украиной. Многие эксперты предлагают анализы политических и экономических стратегий, однако некоторые предсказатели с необычными способностями предоставляют свои уникальные прогнозы относительно будущего этого конфликта.

Оксана Гордиенко, экстрасенс с узнаваемым именем, предвидит постепенное затихание конфликта к концу 2024 года. Она считает, что первые значительные шаги к мирному урегулированию начнутся уже этой осенью с активной поддержкой со стороны США. По ее мнению, Россия сможет избежать дальнейшего обострения ситуации, что может послужить толчком к началу мирного процесса.

Алексей Волос, известный своими шаманскими способностями, также прогнозирует скорое мирное разрешение конфликта. Он уверен, что активные боевые действия прекратятся к осени текущего года, и подчеркивает, что дипломатические усилия приведут к урегулированию конфликта на условиях, выгодных для России. Волос также выделяет важную роль паранормальных способностей в предотвращении потенциальных террористических угроз.

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