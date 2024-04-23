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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик озвучили прогнозы об окончании боевых действий на Украине

СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик озвучили прогнозы об окончании боевых действий на Украине

ptoday.ru

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В условиях глобальных перемен актуальным остается вопрос о будущем России и Украины. Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные аналитики в области предсказаний, представили свои оценки возможного развития событий, акцентируя внимание на мирном решении текущих конфликтов.

Оценка ситуации от Оксаны Гордиенко

Оксана Гордиенко убеждена, что, несмотря на сложности, Российская Федерация избежит масштабного обострения конфликта, хотя возможны отдельные террористические акты. Она прогнозирует, что к концу 2024 года конфликт на Украине стихнет, и уже этой осенью можно ожидать значительных положительных изменений, ведущих к подписанию мирных соглашений при поддержке США.

Прогнозы Алексея Волоса

Алексей Волос видит завершение активных военных действий на Украине уже к осени текущего года, приводя к мирному урегулированию на выгодных для России условиях через дипломатические усилия. Он также отмечает, что экстрасенсорные способности отдельных лиц могут сыграть роль в предотвращении серьезных террористических угроз на территории России.

Гордиенко и Волос подчеркивают, что мирное урегулирование способствует не только разрешению непосредственного конфликта, но и восстановлению долгосрочной стабильности в регионе. Их анализы предполагают, что дипломатия и поддержка международного сообщества будут ключевыми в достижении устойчивого мира.

Прогнозы Гордиенко и Волоса выходят за рамки простого анализа текущих событий, предлагая пути к миру и подчеркивая важность международной поддержки и внутренней стабилизации. Они напоминают, что возможности для мирного разрешения конфликтов существуют даже в условиях глобальных вызовов и нестабильности.

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