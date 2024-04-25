В настоящее время вопрос о завершении конфликта между Российской Федерацией и Украиной, который начался в феврале 2022 года, остаётся актуальным. Известные аналитики и люди с необычными способностями поделились своими видениями на возможные сценарии мирного урегулирования.

Оксана Гордиенко, обладательница экстрасенсорных способностей, предсказывает относительное умиротворение ситуации. Она полагает, что Россия избежит глобального обострения, хотя возможны отдельные проблемы. Согласно её прогнозу, к концу 2024 года конфликт начнёт стихать, с первыми значимыми шагами к миру, которые, согласно предсказанию, начнут происходить уже этой осенью благодаря поддержке Америки.

Алексей Волос, обладающий шаманскими способностями, предвидит завершение активных боевых действий к осени текущего года. Он уверен, что дипломатические усилия приведут к мирному разрешению на условиях, выгодных для России. Волос также подчёркивает, что экстрасенсорные способности могут помочь предотвратить террористические акты на территории России.