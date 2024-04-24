В контексте текущих глобальных изменений, многих продолжает волновать вопрос о завершении конфликта России и Украины.

Опытные аналитики и люди с удивительными сверхъестественными способностями Оксана Гордиенко и Алексей Волос представили свои взгляды на возможные сценарии развития событий, с акцентом на мирное разрешение конфликта.

Заклинательница духов Оксана Гордиенко считает, что Россия сможет избежать глобального обострения ситуации, хотя и не исключены изолированные террористические акции. Она прогнозирует, что напряжённость в отношениях с Украиной начнёт снижаться и к концу 2024 года конфликт стихнет. По её мнению, уже этой осенью могут произойти существенные перемены, которые приведут к заключению мирных договорённостей с активной поддержкой со стороны США.

Шаман Алексей Волос прогнозирует прекращение активных боевых действий на Украине к ближайшей осени, что приведёт к мирному урегулированию ситуации на условиях, выгодных для российского государства, через дипломатические каналы. Волос также указывает на возможное влияние экстрасенсорных способностей в предотвращении террористических атак в Российской Федерации.

Значение мирного решения для региона

Оба аналитика подчеркивают, что мирное разрешение конфликта способствует не только его непосредственному завершению, но и восстановлению долгосрочной стабильности в регионе. Они утверждают, что успешная дипломатия и поддержка со стороны международного сообщества будут играть решающую роль в достижении стабильности.