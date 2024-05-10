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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогноз об окончании вооружённого конфликта на Украине

Астролог и шаман с помощью своих уникальных способностей предвидели дату завершения СВО на Украине.

levencovka.ru

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Конфликт между Россией и Украиной, который начался в 2022 году, продолжает привлекать внимание международной общественности.

Пути его разрешения активно обсуждаются на глобальной арене, и к поиску решений подключаются эксперты различных профилей, включая специалистов с нестандартными подходами к прогнозированию. Их точка зрения вносит новый ракурс в дискуссию.

Экстрасенс Оксана Гордиенко заявляет, что к концу 2024 года напряженность в регионе начнет снижаться. По ее прогнозам, к осени будут предприняты значимые шаги в направлении мирного урегулирования при поддержке нескольких стран, включая США. Она уверена, что Россия сможет избежать дальнейшей эскалации конфликта и начнет переход к дипломатическим переговорам.

Шаман Алексей Волос также предвидит скорое урегулирование конфликта, считая, что интенсивность боевых действий существенно снизится к осени. Он убежден, что дипломатические усилия принесут результат, который будет выгодным для России. Волос подчеркивает значение нетрадиционных методов прогнозирования в предотвращении террористических угроз.

Несмотря на скептицизм по отношению к подобным прогнозам, они вызывают интерес своим позитивным взглядом на перспективу урегулирования конфликта. Мнения Гордиенко и Волоса выделяют значимость мирного подхода и внушают надежду на скорое завершение конфликта. Их точка зрения способствует обсуждению возможных решений нестандартного характера в сложной международной ситуации.

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