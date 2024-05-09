Конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в 2022 году, привлек внимание всего мира, а пути его разрешения активно обсуждаются на международной арене. В поиске ответа участвуют не только политические аналитики, но и специалисты с необычными способностями. Их прогнозы вносят свою долю в дискуссию.

Экстрасенс Оксана Гордиенко с уверенностью предсказывает, что до конца 2024 года напряженность начнет ослабевать. Ее прогноз основан на том, что к осени будут предприняты важные шаги на пути к мирному урегулированию, при поддержке различных стран, в том числе и США. Она предполагает, что Россия сможет избежать эскалации конфликта и приступить к дипломатическому диалогу.

Шаман Алексей Волос также предсказывает скорое урегулирование конфликта. Он предполагает, что к осени интенсивность боевых действий значительно снизится. Волос убежден, что дипломатические усилия будут успешными и приведут к заключению выгодного для России соглашения. Он также подчеркивает роль паранормальных способностей в предотвращении террористических угроз.

Несмотря на то, что такие прогнозы нередко встречают скептицизм, они привлекают внимание благодаря своему оптимистичному взгляду на ситуацию. Мнения Гордиенко и Волоса подчеркивают важность мирного урегулирования конфликта и выражают надежду на его скорое завершение. Даже если многие относятся к таким предсказаниям осторожно, они все же расширяют дискуссию о возможности нестандартных решений в сложных международных ситуациях.