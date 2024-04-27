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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогноз об окончании военного конфликта

СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогноз об окончании военного конфликта

zensovet.ru

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С февраля 2022 года конфликт между Россией и Украиной не сходит с первых полос мировых СМИ, и поиск решений этого кризиса продолжается. В то время как традиционные аналитики предлагают различные политические и экономические стратегии, некоторые эксперты со специальными способностями делятся своими необычными прогнозами.

Оптимистичные предсказания экстрасенса Оксаны Гордиенко

Оксана Гордиенко, известная экстрасенс, предсказывает затухание конфликта к концу 2024 года. По её мнению, первые значимые шаги к миру будут сделаны уже этой осенью, с поддержкой США. Оксана утверждает, что Россия сможет избежать серьёзного обострения, что станет знаком начала процесса мирного урегулирования.

Видение шамана Алексея Волоса

Алексей Волос, обладатель шаманских способностей, также предвидит мирное решение в ближайшее время. Он прогнозирует прекращение активных боевых действий к осени текущего года. Волос подчеркивает, что дипломатические усилия приведут к успешному разрешению конфликта на условиях, выгодных для России, и указывает на важную роль паранормальных способностей в предотвращении возможных террористических атак.

Хотя подобные предсказания часто встречаются с общественным скептицизмом, они продолжают привлекать внимание на фоне неопределенности, связанной с длительными конфликтами. Видения Гордиенко и Волоса предлагают альтернативный взгляд на возможные пути развития ситуации и подчеркивают важность упования на мирное решение.

Прогнозы экстрасенсов и шаманов о будущем конфликта между Россией и Украиной отражают стремление к позитивному разрешению глобальных проблем. Независимо от степени доверия к таким предсказаниям, они подчеркивают стремление общественности к миру и стабильности. Эти видения могут внести свой вклад в общий дискурс о мирном будущем и предложить нестандартные подходы к решению международных кризисов.

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