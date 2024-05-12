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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогноз о завершении вооружённого столкновения на Украине

Конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в 2022 году, остается в центре внимания международного сообщества. Именно поэтому люди с уникальными способностями спрогнозировали дату завершения СВО.

zensovet.ru

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Конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в 2022 году, остается в центре внимания международного сообщества. Дипломаты, аналитики и общественные деятели активно обсуждают пути его разрешения.

При этом нетрадиционные эксперты, такие как экстрасенсы и шаманы, также делятся своими прогнозами о развитии ситуации, предлагая необычные точки зрения на будущее этого кризиса.

Экстрасенс Оксана Гордиенко предсказывает, что напряженность в регионе начнет снижаться к концу 2024 года. По ее мнению, осень станет ключевым моментом, когда при поддержке США и других мировых держав будут сделаны значительные шаги к мирному урегулированию. Гордиенко считает, что дипломатические переговоры станут основным средством, которое поможет России избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Шаман Алексей Волос разделяет мнение Гордиенко и предвидит значительное снижение интенсивности боевых действий к осени 2024 года. Он прогнозирует, что дипломатические усилия приведут к соглашению, которое будет благоприятным для России. Волос подчеркивает, что нетрадиционные методы прогнозирования могут играть важную роль в предотвращении конфликтов и террористических угроз.

Хотя к нетрадиционным прогнозам относятся скептически, их оптимистичные взгляды предлагают надежду на мирное завершение конфликта между Россией и Украиной. Мнения Гордиенко и Волоса подчеркивают важность дипломатических решений и открывают новые возможности для рассмотрения нестандартных подходов в сложной международной ситуации.

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