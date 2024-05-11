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СВО закончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик обнародовали прогноз о завершении вооружённого конфликта на Украине

Люди с уникальными способностями попытались спрогнозировать дату окончания СВО на Украине.

dzen.ru

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Конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в 2022 году, остается в центре внимания международного сообщества. Пути его разрешения активно обсуждаются на глобальном уровне. Различные специалисты предлагают свои взгляды на возможные сценарии урегулирования.

Экстрасенс Оксана Гордиенко предсказывает, что к концу 2024 года напряженность в регионе заметно снизится. По ее мнению, к осени планируются значительные шаги к мирному урегулированию при поддержке США и ряда других стран. Она считает, что Россия сможет избежать дальнейшей эскалации конфликта, начав процесс перехода к дипломатическим переговорам.

Шаман Алексей Волос также предвидит скорое урегулирование конфликта, прогнозируя значительное снижение интенсивности боевых действий к осени. Он убежден, что дипломатические усилия приведут к результату, который окажется выгодным для России. Волос подчеркивает важность нетрадиционных методов прогнозирования в предотвращении террористических угроз.

Несмотря на скептицизм по отношению к подобным прогнозам, они предлагают позитивный взгляд на будущее конфликта. Мнения Гордиенко и Волоса подчеркивают важность мирного подхода и внушают надежду на скорое завершение конфликта. Их позиции открывают новые возможности для обсуждения решений нестандартного характера в сложной международной ситуации.

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