В эпоху глобальных изменений особое внимание привлекают предсказания о будущем развитии событий в России и на Украине.

Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные специалисты в области шаманизма и прогнозов, предложили свои оценки ситуации, указывая на возможности для мирного урегулирования текущих напряженностей.

Оксана Гордиенко уверена, что, несмотря на текущие испытания, Россия сможет избежать обострения военных действий. Однако, по ее словам, страну могут ожидать изолированные террористические атаки. Гордиенко также выразила уверенность в том, что СВО на Украине подойдет к концу к последним месяцам 2024 года. Она предвидит начало положительных изменений уже в этом году, в октябре, которые приведут к подписанию мирных договоренностей, способствуемых непрерывной поддержкой Украины со стороны США.

Алексей Волос предсказывает завершение активных военных действий на Украине к осени текущего года. Он считает, что конфликт будет урегулирован на условиях, выгодных для России, благодаря дипломатическим усилиям и компромиссам. Волос также подчеркнул, что уникальные способности людей с экстрасенсорными навыками помогут предотвратить большие террористические угрозы в России.

Прогнозы и анализы Гордиенко и Волоса подчеркивают возможность мирного решения кризисов в регионе. Они обращают внимание на важность поддержания инициатив, направленных на установление мира и стабильности. Эти мнения напоминают нам, что даже в самые напряженные времена существуют пути к миру, каждый из которых имеет критическое значение для будущего.