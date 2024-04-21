Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные эксперты в области предсказаний и шаманизма, поделились своими прогнозами о будущем развитии событий в России и на Украине.

Их анализы предлагают различные видения, но оба подчеркивают потенциал мирного разрешения нынешних напряженностей.

По мнению Гордиенко, Россия избежит крупномасштабных военных действий, но столкнется с попытками террористических актов в ближайшем будущем. Она также уверена, что Специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года, с началом улучшений уже в октябре текущего года. Гордиенко предполагает, что поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки вооружением Украины будет продолжаться, что способствует подписанию мирных соглашений к концу года.

С другой стороны, Волос прогнозирует завершение активной фазы конфликта на Украине к началу осени 2024 года, что приведет к урегулированию на выгодных для России условиях за счет компромиссов. Волос уверен, что за счет усилий индивидуумов с экстрасенсорными способностями большие террористические угрозы в Российской Федерации будут предотвращены.