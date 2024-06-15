«СВО сразу прекратится»: Путин назвал условия для прекращения боевых действий на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, но только при соблюдении Киевом определенных предварительных условий.

Об этом он сообщил в ходе встречи с руководством МИД России.

Основные требования России к Украине

Первым ключевым условием для начала переговоров является вывод украинских войск с территории, которую Россия считает своей, включая Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР. Путин уточнил, что вывод войск должен произойти из всех этих регионов в соответствии с административными границами, существовавшими на момент их присоединения к Украине, сообщает ren.tv.

Второе условие касается политической позиции Украины в отношении НАТО. Россия требует официального заявления от Киева об отсутствии планов по вступлению в военный альянс.

Ожидания от переговоров

Путин подчеркнул, что эти шаги должны быть выполнены Украиной безоговорочно. «Как только Киев объявит о готовности к выполнению этих условий и начнет вывод войск, Россия немедленно прикажет прекратить огонь и начать переговоры», — заявил Путин.

Президент России также отметил, что эти меры направлены не на достижение временного перемирия, а на окончательное завершение конфликта. Он критиковал Запад за желание использовать перерыв в боевых действиях для военной поддержки Украины и подготовки к новому наступлению, подчеркивая, что предложение России заключается в достижении «прочного мира».

Эти заявления президента России поднимают множество вопросов о будущих перспективах урегулирования украинского кризиса и о влиянии этих условий на международные отношения и безопасность в регионе.