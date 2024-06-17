«СВО сразу прекратится»: президент Путин назвал условия для прекращения боевых действий на Украине
sputnik-abkhazia.ru
В ходе недавней встречи с руководством Министерства иностранных дел России, президент Владимир Путин выразил готовность к началу мирных переговоров с Украиной.
Однако, по его словам, возможность диалога ограничена выполнением Киевом ряда предварительных требований.
Специфические требования России для начала переговоров
Основные условия, предъявляемые Россией к Украине, включают вывод украинских войск с территорий, которые Россия считает своими, а именно — Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Путин уточнил, что это должно происходить в соответствии с административными границами, установленными на момент их присоединения к Украине.
Второе ключевое требование касается внешней политики Украины, в частности её отношения с НАТО. Россия настаивает на официальном заявлении Киева об отказе от планов на вступление в военный альянс.
Ожидания Кремля от переговорного процесса
Президент России подчеркнул, что предложенные шаги должны быть выполнены Украиной безоговорочно. Путин заявил, что как только Киев подтвердит готовность выполнить эти условия и начнет процесс вывода войск, Россия немедленно прикажет прекратить огонь и приступит к переговорам.
В своем обращении Путин выразил намерение добиться не просто временного перемирия, а полного завершения конфликта. Он также выразил критику в адрес Запада, обвинив его в желании использовать перерыв в боевых действиях для вооружения Украины и подготовки к возобновлению военных действий, подчеркнув, что цель России — достижение "прочного мира".
Влияние на международные отношения
Эти заявления президента России вносят новые нюансы в дискуссию о будущих перспективах урегулирования украинского кризиса и поднимают вопросы о возможных последствиях для международной безопасности и стабильности в регионе. Общество и мировое сообщество внимательно следят за развитием ситуации, оценивая потенциальные риски и возможности для достижения долгожданного мира.
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