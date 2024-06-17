Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«СВО сразу прекратится»: президент Путин назвал условия для прекращения боевых действий на Украине

В ходе недавней встречи с руководством Министерства иностранных дел России, президент Владимир Путин выразил готовность к началу мирных переговоров с Украиной.

sputnik-abkhazia.ru

Подписаться в Telegram

В ходе недавней встречи с руководством Министерства иностранных дел России, президент Владимир Путин выразил готовность к началу мирных переговоров с Украиной.

Однако, по его словам, возможность диалога ограничена выполнением Киевом ряда предварительных требований.

Специфические требования России для начала переговоров

Основные условия, предъявляемые Россией к Украине, включают вывод украинских войск с территорий, которые Россия считает своими, а именно — Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Путин уточнил, что это должно происходить в соответствии с административными границами, установленными на момент их присоединения к Украине.

Второе ключевое требование касается внешней политики Украины, в частности её отношения с НАТО. Россия настаивает на официальном заявлении Киева об отказе от планов на вступление в военный альянс.

Ожидания Кремля от переговорного процесса

Президент России подчеркнул, что предложенные шаги должны быть выполнены Украиной безоговорочно. Путин заявил, что как только Киев подтвердит готовность выполнить эти условия и начнет процесс вывода войск, Россия немедленно прикажет прекратить огонь и приступит к переговорам.

В своем обращении Путин выразил намерение добиться не просто временного перемирия, а полного завершения конфликта. Он также выразил критику в адрес Запада, обвинив его в желании использовать перерыв в боевых действиях для вооружения Украины и подготовки к возобновлению военных действий, подчеркнув, что цель России — достижение "прочного мира".

Влияние на международные отношения

Эти заявления президента России вносят новые нюансы в дискуссию о будущих перспективах урегулирования украинского кризиса и поднимают вопросы о возможных последствиях для международной безопасности и стабильности в регионе. Общество и мировое сообщество внимательно следят за развитием ситуации, оценивая потенциальные риски и возможности для достижения долгожданного мира.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

могут ли тараканы залезть через сетку вентиляции

Новости Татарстана

10 часов назад

Прощание с убитой Рушанией Сагдеевой пройдет 17 июня

Интересное в Казани

3 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

репетиторы по математике подготовка к огэ в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

Новости Татарстана

23 часа назад

На юго-востоке Татарстана ожидается непогода

Новости Татарстана

день назад

Модель из Зеленодольска не получила заветное предложение от экстрасенса с ТНТ

Новости Татарстана

день назад

Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Новости Казани

7 часов назад

Казанский авиазавод проверят из-за долгих поставок самолетов Ту-214
Новости Казани
4 часа назад

Улицы в Казани 20 июня перекроют на 7 часов из-за детской фольклориады

Улицы в Казани 20 июня перекроют на 7 часов из-за детской фольклориады

Новости Татарстана

32 минуты назад

Хедлайнером Дня молодежи в Челнах 29 июня станет дуэт Galibri & Mavik

Гид по скидкам Казани

день назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Казани

47 минут назад

Жестоко избившего сына казанца доставили в СК

Новости Казани

час назад

В Казани пройдет очередное мировое событие — БРИКС +
Татарстанские синхронистки забрали 4 золотых медали Игр БРИКС
Новости Татарстана
час назад

Татарстанские синхронистки забрали 4 золотых медали Игр БРИКС

Новости Казани

2 часа назад

В Казани создают парк у нового здания театра Камала

Новости Казани

6 часов назад

В Казани отец жестоко избил своего маленького сына при всех

Новости Казани

6 часов назад

В Казани байкер упал с мотоцикла из-за Audi
Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
В Казани мужчина забивает пенсионерок ногами в подъезде и ворует у них
Новости Казани
2 часа назад

В Казани мужчина забивает пенсионерок ногами в подъезде и ворует у них