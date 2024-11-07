Конфликт на Украине продолжается уже более двух с половиной лет, и прогнозы его окончания все чаще связывают с президентскими выборами в США, которые состоялись 5 ноября.

Высказывания политических лидеров, военных и аналитиков из разных стран дают разные сценарии возможного развития событий.

Владимир Путин, президент России

Российский лидер на вопрос о возможных сроках окончания конфликта ответил, что это «сложный и контрпродуктивный» вопрос. По словам Путина, российская армия стала одной из самых технологически оснащенных и боеспособных в мире. «А когда натовцам надоест с нами воевать? Это у них спросите», — добавил он, подчеркнув готовность России к дальнейшему противостоянию.

Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский президент считает, что у Украины есть шанс сделать шаги к миру уже осенью и зимой, и надеется на завершение конфликта к 2025 году. Зеленский отметил, что текущая ситуация на поле боя позволяет рассматривать решительные шаги для восстановления стабильности.

Александр Лукашенко, президент Беларуси

Комментируя возможность завершения конфликта в 2025 году, Лукашенко заявил, что такие прогнозы скорее являются «желаниями», чем реальностью. Он подчеркнул, что надежды Зеленского на скорое окончание боевых действий не имеют под собой прочной основы.

Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов выразил уверенность, что специальная военная операция (СВО) может быть завершена уже в этом году. Свою позицию он объяснил рядом факторов, включая выборы в США, обострение ситуации на Ближнем Востоке и внутренние трудности на Украине.

Александр Бородай, депутат Госдумы РФ

Бородай заявил, что России предстоит долго и упорно защищать свои интересы. Он отметил, что, несмотря на различные обстоятельства и перерывы, «борьба будет долгой».

Олег Царев, экс-депутат Верховной Рады Украины

Царев считает, что конфликт продолжается из-за политики украинского Центробанка, направившего государственные средства в зарубежные недружественные страны. По его мнению, если бы не это решение, боевые действия могли бы закончиться уже в этом году.

Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»

Коц полагает, что Запад вложил слишком много ресурсов в поддержку Украины, чтобы просто отступить. Он считает, что после исчерпания украинских ресурсов Запад может направить на помощь своих союзников из Прибалтики, Польши и других стран.

Михаил Звинчук, военный аналитик

Звинчук прогнозирует, что конфликт может закончиться с промежуточными результатами, за которыми последует новый крупный кризис. По его мнению, вокруг России формируются горячие точки, включая Прибалтику, Кавказ и Центральную Азию.

Василий Дандыкин, военный эксперт

Дандыкин полагает, что оставшиеся месяцы 2024 года окажут решающее влияние на события следующего года. Он не исключает, что военные действия могут закончиться в 2025 году, отметив тяжелую ситуацию ВСУ, сталкивающихся с нехваткой поддержки.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Фицо считает, что вероятность скорого завершения конфликта достаточно велика, но не дает конкретных сроков.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

По мнению Кобахидзе, конец боевых действий возможен уже в январе или к середине следующего года. Премьер отметил, что эти выводы основаны на конкретных данных, а не на предположениях.

Радослав Сикорский, премьер-министр Польши

Сикорский полагает, что конфликт завершится только тогда, когда российская сторона поймет, что дальнейшие действия станут для нее слишком затратными. На данный момент, по его словам, этого еще не произошло.

Кристофер Каволи, главком НАТО в Европе

Каволи отметил, что Украина продолжит бороться за свои позиции, несмотря на трудности. Он выразил уверенность, что при достаточной поддержке Украины ей удастся удерживать свои позиции, хотя конфликт еще далек от завершения.

Каждое из этих мнений отражает разные взгляды на сложную ситуацию на Украине и показывает, что прогнозы окончания конфликта варьируются от ближайших месяцев до нескольких лет.

