Григорий Кваша, известный астролог, математик и теоретик истории, сделал громкое заявление о ходе Специальной военной операции (СВО) на Украине.

Этот исследователь получил известность благодаря нетрадиционному подходу к астрологии, основанному не на классических созвездиях, а на числах, датах и математических расчетах. По его мнению, астрология в сочетании с историей и математикой способна дать точные прогнозы о будущем человечества.

Круговорот истории и уникальный подход к прогнозированию

По словам Кваши, в мире все события происходят по кругу, а изучение дат, чисел и временных интервалов помогает точно предсказать будущее. Используя эти методы, он уже однажды предугадал начало военного конфликта в 2022 году — за год до его фактического начала. Сегодня Кваша уверен в своей новой гипотезе о завершении СВО.

Дата завершения и победитель конфликта

Согласно прогнозу Кваши, Специальная военная операция закончится в 2025 году, а 2023 станет ключевым годом, изменившим ход противостояния. Интересно, что астролог утверждает: победу обеспечат не военные и экономические ресурсы, а более глубокие факторы, связанные с историческими и математическими циклами. Победителем, по его прогнозам, станет Российская Федерация.

Астрология, история и математика: как предсказания строятся на числах

Кваша считает, что детальное изучение событий прошлого в сочетании с математикой позволяет увидеть закономерности, предопределяющие будущее. Он утверждает, что каждое событие следует циклу, и на его основе можно вычислить ключевые даты. Такой подход, возможно, переворачивает привычные представления об астрологии, заменяя мистику точными расчетами и выводами.

Реакция и перспективы

Предсказания Кваши вызывают интерес не только в научных кругах, но и среди широкой аудитории. Его методология и нестандартный подход к астрологии задают новый вектор в изучении будущего и могут стать основой для новых научных исследований в области прогнозирования.