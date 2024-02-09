Знаменитый российский историк-математик Григорий Кваша предсказал дату окончания СВО на Украине. Ранее ученому уже удалось назвать точную дату начала столкновения.

Прорицатель Григорий Кваша пришел к выводу, что весь ход истории России можно разбить на циклы, в течение которых каждые 36 лет приходится сталкиваться с военными конфликтами: первые 24 года проходят относительно мирно, в то время как последние 12 лет уходят на подготовку и ведение боевых действий. Русско-японская война в 1905 году и Первая мировая война служат примерами начала этого длительного цикла, подтверждает исследователь.

«Во время правления Александра III Россия избегала военных конфликтов. Но пришло время перемен, и в 1914 году началась Первая мировая война. Это показывает, что в течение этих 12 лет, будь ты миролюбивым или нет, неважно, придется сталкиваться с войной. Важно осознать значение 1917 года с точки зрения военных действий. Наша армия была мощной, и мы успешно сражались. Но в 1917 году внезапно пришел конец войне», - отмечает ученый.

В Корейской войне наши летчики активно участвовали и сумели успешно противостоять американским силам.

Прибавив 24 года к 1953 году, мы получаем 1977 год, когда возникла угроза размещения американского ядерного оружия у наших границ, что привело к вмешательству советских войск в Афганистане.

«Наступивший 'временной отрезок войны' начался в 2013 году и завершится в 2025 году. С 2013 по 2025 год, независимо от нашего желания или терпения, нам придется сталкиваться с военными действиями. Однако стоит отметить, что события в Киеве в 2013 году были наиболее острой провокацией в наш адрес», - добавляет ученый.

Тем не менее, по его словам, сейчас Россия больше не готова ни на что пойти. Пришло время критических переменных и принципиальных решений.