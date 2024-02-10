Новости России
· Алина Алмакаева

«СВО придет к концу»: необычайно одаренный богами пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО придет к концу»: необычайно одаренный богами пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

Подписаться в Telegram

Исследователь и предсказатель Григорий Кваша пришел к интересному выводу о цикличности истории России. Он утверждает, что каждые 36 лет в стране начинаются военные действия, при этом первые 24 года проходят мирно, а оставшиеся 12 лет отводятся на подготовку и противостояние. Эта гипотеза, подтвержденная множеством исторических примеров, стала причиной для дальнейшего исследования.

Русско-японская война 1905 года и Первая мировая война стали отправными точками для понимания этого периода. Один из исследователей, привлеченных НТВ, отмечает, что в мирное время Россия не стремилась вести войны и даже всячески избегала этого. Однако, как ни странно, именно в 1914 году началась Первая мировая война. Весьма любопытно, что именно 1917 год стал ключевым в понимании того, как долго продолжается период войны. В России тогда существовала мощная армия, которая успешно сражалась, но внезапно в 1917 году все изменилось, и время войны закончилось.

Важно отметить активное участие наших летчиков в Корейской войне, где они успешно сражались против американцев. Прибавив 24 года к 1953 году, мы получаем 1977 год, когда возникла угроза размещения ядерного оружия США у наших границ. В целях предотвращения этого советские войска вошли в Афганистан.

Согласно исследователю, настоящий период войны начался в 2013 году и продлится до 2025 года. В период с 2013 по 2025 год, независимо от нашего желания или склонности к миролюбию, война неизбежна. Однако особое внимание ученого привлекает события в Киеве в 2013 году, которые являются самой яркой и злонамеренной провокацией в отношении России.

Необходимо отметить, что по словам исследователя, Россия больше не готова совершать какие-либо компромиссы. Наступил переломный и принципиальный момент, который определит дальнейшее развитие событий.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Казанских студентов не пустили на встречу с Екатериной Мизулиной

Интересное в Казани

день назад

Жить надежно. Один из крупнейших производителей товаров для дома рассказал жителям Казани о том, как повысить качество жизни

услуги по уничтожению борщевика цены подмосковье

Новости Татарстана

день назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Интересное в Казани

2 дня назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию

сборка лесов в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, останутся на свободе

Новости Татарстана

день назад

В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Новости Татарстана

день назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Мизулина изменила место встречи со школьниками в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно
Лонгриды
5 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

17 часов назад

Андрей Аршавин примет участие в «Играх будущего» в Казани

Интересное в Казани

23 часа назад

Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани снова заработал испанский визовый центр

Новости Татарстана

18 часов назад

На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
10 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

21 час назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд

Новости Татарстана

21 час назад

ГИСУ РТ был оштрафован на 300 тысяч рублей за общежитие в Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани отреставрируют бывшую гимназию XVIII века
Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?
Полезное
4 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?