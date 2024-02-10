Исследователь и предсказатель Григорий Кваша пришел к интересному выводу о цикличности истории России. Он утверждает, что каждые 36 лет в стране начинаются военные действия, при этом первые 24 года проходят мирно, а оставшиеся 12 лет отводятся на подготовку и противостояние. Эта гипотеза, подтвержденная множеством исторических примеров, стала причиной для дальнейшего исследования.

Русско-японская война 1905 года и Первая мировая война стали отправными точками для понимания этого периода. Один из исследователей, привлеченных НТВ, отмечает, что в мирное время Россия не стремилась вести войны и даже всячески избегала этого. Однако, как ни странно, именно в 1914 году началась Первая мировая война. Весьма любопытно, что именно 1917 год стал ключевым в понимании того, как долго продолжается период войны. В России тогда существовала мощная армия, которая успешно сражалась, но внезапно в 1917 году все изменилось, и время войны закончилось.

Важно отметить активное участие наших летчиков в Корейской войне, где они успешно сражались против американцев. Прибавив 24 года к 1953 году, мы получаем 1977 год, когда возникла угроза размещения ядерного оружия США у наших границ. В целях предотвращения этого советские войска вошли в Афганистан.

Согласно исследователю, настоящий период войны начался в 2013 году и продлится до 2025 года. В период с 2013 по 2025 год, независимо от нашего желания или склонности к миролюбию, война неизбежна. Однако особое внимание ученого привлекает события в Киеве в 2013 году, которые являются самой яркой и злонамеренной провокацией в отношении России.

Необходимо отметить, что по словам исследователя, Россия больше не готова совершать какие-либо компромиссы. Наступил переломный и принципиальный момент, который определит дальнейшее развитие событий.